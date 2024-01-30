احذر شرب المياه المعدنية مع هذه الأدوية.. نتائج خطيرة

في الأيام القليلة الماضية، حذرت هيئة الدواء من تناول عدة أدوية مع المياه المعدنية، وقالت في بيان لها، إن تلك الأدوية تعالج هشاشة العظام، ولم يكن التنويه لخطورة تناولها مع المياه المعدنية فحسب، لكن حذرت الهيئة أيضا من تناول نفس الأدوية مع العصائر، وتضم أدوية يمكن تناولها بالفم مثل الأليندرونيت والرزيدرونيت والإيباندرونيت، وأدوية تحقن وريديًا مثل حمض الزوليدرونك.

احذر شرب المياه المعدنية مع هذه الأدوية

وتعتبر المشروبات الغازية والمياه المعدنية من أكثر المشروبات شيوعًا، وهناك بعض التقارير عن التفاعلات بينها وبعض الأدوية، مثل أقراص الأدوية الحمضية والأدوية التي تحتوي على كالسيوم وبوتاسيوم، كما نشرت مجلة الطب العالمية، مجموعة من الأدوية يجب التحذير من تناولها مع المياه المعدنية.

وقالت المجلة العلمية: احذر شرب المياه المعدنية مع هذه الأدوية، التي تحتوي على عناصر الكلوزابين وكاربامازيبين والفينيتوين والإيبوبروفين، لأن هذه التفاعلات يمكن أن تكون سامة في بعض الحالات لكنها لا تؤدي للوفاة، إذ تصل تلك السموم للمعدة ويجري علاجها فوراً.

أدوية احذر تناولها مع المشروبات المعدنية

وعلق باهر السعيد، طبيب صيدلي، لـ«الوطن»، على الأدوية التي يجب الحذر في تناولها مع المياه المعدنية: «بشكل عام لا بد أن تكون هناك قاعدة عامة لفصل جميع الأدوية عن الشاي والقهوة والألبان والمشروبات الغازية والمعدنية بفارق ساعتين، بشكل خاص تعمل المشروبات السابقة على إفساد الأدوية التي تحتوي على حديد وكالسيوم، إذ تعمل المشروبات الغازية والمعدنية على خروج الكالسيوم الموجود في أدوية هشاشة العظام من الجسم، ويعمل كل من الشاي والقهوة على صعوبة امتصاص الجسم الحديد الموجود في بعض الأدوية، كما تقوم الألبان على إفساد الأدوية التي تحتوي على بوتاسيوم».