ظهور نتيجة كلية الصيدلة الترم الأول بجامعة المنصورة الأهلية.. اعرف الرابط

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، عن ظهور نتيجة الترم الأول لكلية الصيدلة بالجامعة، إذ جرى إتاحة النتيجة للطلاب من خلال رابط محدد من جامعة المنصورة الأهلية، بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم 24 يناير.

رابط نتيجة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية

وأشارت جامعة المنصورة الأهلية، إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة لكلية الصيدلة الترم الأول من خلال رابط محدد من هنا، إذ يجري الدخول عليه وكتابة البيانات الخاصة بالطالب والضغط على استعلام لتظهر النتيجة بكل سهولة.

أسماء أوائل كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية

وحددت جامعة المنصورة الأهلية أسماء الأوائل في كلية الصيدلة وجاءت الأسماء كالتالي:

- المستوى الأول:

روان وئام أحمد.

ياسمين عبدالله حامد.

يمنى عبد النبي راشد.

آمنة مجدي إسماعيل.

نورسين محمود محمد

إيمان مصطفى عبد المنعم.

علا محمد محمد.

لارا علاء محمد السيد.

محمد منيع عبد المنصف.

نوران عماد حمدي.

أوائل المستوى الثاني:

امتحانات كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية

وكان طلاب كلية الصيدلة بدأو امتحانات الترم الأول بجامعة المنصورة الأهلية يوم 28 ديسمبر، واستمرت لما يقرب من شهر.