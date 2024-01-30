موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الأول في القاهرة والجيزة

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات، نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الأول، ووضعتها في المدارس في أماكن واضحة، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها، وذلك وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر إعلان النتيجة في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الأيام القليلة المقبلة، أي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ في 10 فبراير المقبل.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الأول، ستُعلن شاملة جميع المواد الدراسية، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للامتحانات الورقية والإلكترونية، ومراجعتها ورصد وتجميع الدرجات، ويمكن الحصول عليها دون دفع أي مبالغ مالية من خلال التوجه إلى المدرسة والاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

درجات نتيجة الصف الأول الثانوي

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 تشمل درجات المواد، بداية من مادة اللغة العربية المخصص بها 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي ومادة اللغة الأجنبية الأولي ومخصص لها 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية ومخصص لها 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي.

أما عن درجات الجبر والتفاضل والمثلثات فهي تشمل 27 درجة للامتحان الالكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي ومادة الكيمياء مخصص لها 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي ومادة الفيزياء مخصص لها 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي، ومادة الأحياء مخصص لها 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي.

ودرجات تطبيقات رياضة 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي، أما درجات مادة التاريخ 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي والجغرافيا 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي وعلم نفس واجتماع 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي، والفلسفة 20 درجة للامتحان الإلكتروني و4 درجات للامتحان الورقي.