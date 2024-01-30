موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة الجيزة

ينتظر العديد من الطلاب في محافظة الجيزة إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وتتاح النتيجة في المدارس وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم في الجيزة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول

وتُعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، غدًا الأربعاء، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

الامتحانات عُقدت ورقيًا في المدارس

ووفق التعليمات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عُقدت الامتحانات ورقيًا في المدارس، وفقًا للمواصفات الخاصة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ويُمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة الجيزة، الحصول على النتيجة من المدارس أو من الموقع الرسمي الخاص بالمديرية وذلك اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري.

ويحصل الطلاب أو أولياء أمورهم على نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة الجيزة بالدخول على الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory للتمكن من الحصول على النتيجة.

في البداية يمكن الدخول على المواقع الخاص بالمديرية، وبعدها كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب، واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام وبعدها تظهر النتيجة.