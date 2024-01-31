شريف حلمي معلقا على اعتزال عادل إمام: قدم لنا وللفن ولمصر الكثير

علق الفنان شريف حلمي خلال ندوته الفنية التي أقيمت في جريدة الوطن، على خبر تفرغ الزعيم عادل إمام لعائلته خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما كشف عنه ابنه المخرج رامي إمام في تصريحات تليفزيونية.

شريف حلمي يعلق على خبر اعتزال عادل إمام

وقال الفنان شريف حلمي، عادل إمام قدم لنا وللفن ولمصر الكثير، ولن أنسي أبدا موقفا ذات يوم كنت أجلس معه ووجدته يسألني عايزين مني حاجة؟ فاستغربت السؤال وجاوبته «لا مش عايزين حاجة» ليرد عليا قائل «لا أقصد عايزين مني حاجة في شغلي» وحينها جاوبته بأنه قدم الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية وقدم تاريخ للبلد وحافظ على المهنة».

وتابع شريف حلمي قائلا: الحقيقة أن سر حبي للزعيم عادل إمام بعيد عن أعماله الفنية هو حبه لمهنته فهو يقدسها ولديه أصول في مهنته، وهو أن الفن يجب أن يظل هو الذي يدير نفسه بنفسه، والأفكار تخرج منه والقضايا تناقش من خلاله، وأنه يجب ألا يكون هناك وصي عليه، فالفن يخرج من قلب المؤلف ويقدمه الفنان ولذلك يصل إلى الجمهور فيرفع الموهوب ويرفض عديم الموهبة».