يقرأ الجرائد ويتابع أخبار الفن.. شريف حلمي يرد على شائعات إصابة عادل إمام بـ«ألزهايمر»

نفى الفنان شريف حلمي، ما تردد بشأن مرض الفنان عادل إمام، قائلا إنّ الزعيم بخير ويقضي معظم وقته مع أسرته وأحفاده، بعد إعلان اعتزاله الفن قبل أيام، كما يتبادل مع أصدقائه الحديث عن كل ما يدور محليا وعالميا.

«يتحدث الزعيم معي دائما عن حال السينما المصرية في الوقت الحالي، وأيضا عن أحدث الأعمال في السينما العالمية».. قال شريف حلمي خلال كلمته في ندوة لـ«الوطن»، كشف فيها كواليس صداقته مع الزعيم عادل إمام، وجانب من أحاديثهما معا.

أوضح حلمي، أنّ الزعيم يتحدث معه دائما عن ذكرياته مع أعماله الفنية القديمة، كما يناقشه في الأحداث الجارية سواء في الفن أو غيره: «أستاذ عادل حريص على قراءة الصحف يوميا، كما أنّه متابع جيد للتلفزيون وقارئ مميز».

اعتزال عادل إمام

يذكر أنّ المخرج رامي إمام، أعلن قبل أيام اعتزال والده الفن، بعد أن قدّم كثير من الأعمال الفنية سواء مسرحية أو درامية أو سينمائية، كما حقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته التي امتدت لسنوات طويلة.