لزيادة أعداد الزوار الإيطاليين.. السياحة تشارك بمعرض «BIT» في ميلانو

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن القطاع السياحي المصري يستعد حاليا للمشاركة في معرض BIT السياحي المقام بمدينة ميلانو في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2024، لافتا إلى أن هذا المعرض هام جدا للسياحة المصرية، حيث تشارك به وكالات سياحية من 150 دولة، فضلا عن أنه بقام بإيطاليا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مدينة شرم الشيخ خلال عام 2023.

وأوضح، أن هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة تشارك في المعرض بجناح يضم عددا من شركات السياحة والفنادق المصرية.

الإيطاليون أكثر السياح تواجدا بشرم الشيخ خلال يناير 2024

وأضاف لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي المصري يتطلع من خلال المشاركة في معرض BIT السياحي بمدينة ميلانو الإيطالية لجذب أكبر عدد من السياح الإيطاليين لزيارة مصر خلال عام 2024، مشيرا إلى أن غالبية السياح الذين تواجدوا بفنادق شرم الشيخ خلال شهر يناير الجاري كانوا من إيطاليا.

أهمية السياحة الإيطالية

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن ما يدعو للتفاؤل بخصوص الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال العام الجاري، هو وجود رغبة كبيرة لدى المواطنين الإيطاليين لزيارة المقصد السياحي المصري، موضحا أن أهم ما يميز السياح الإيطاليين أنهم يزورون المدن الشاطئية والأثرية المصرية في آن واحد.