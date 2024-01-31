يصل إلى 20 ألف دولار.. كارت بنك مصر الجديد بالعملة الأجنبية يتيح السحب النقدي

طرح بنك مصر بطاقة جديدة تحت مسمى بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار، ووصل الحد الأقصى لحدود الشراء خارج مصر 20 ألف دولار شهريا، و5 آلاف دولار يوميا وإصدار كارت بنك مصر بالدولار الجديد يكون من خلال فتح حساب دولاري.

كارت بنك مصر بالدولار الجديد

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات على كارت بنك مصر بالدولار الجديد بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل كارت بنك مصر بالدولار

- إصدار كارت بنك مصر بالدولار عن طريق فتح حساب دولاري سواء جاري أو توفير.

- بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار تستعمل في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

- يتيح بنك مصر إمكانية الاستعلام عن رصيد الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- إمكانية الحصول على عروض وتخفيضات في المراكز التجارية داخل وخارج مصر.

حدود استخدام كارت بنك مصر بالدولار داخل وخارج مصر

حدود استخدام الشراء من خلال الإنترنت داخل مصر، يكون ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا بحد أقصى 8 مرات يوميًا.

- يمكن الشراء من عبر الإنترنت خارج مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا ويكون بحد أقصى 5 مرات يوميًا.

- بالنسبة للشراء داخل مصر، يكون بدون حد أقصى في اليوم الواحد.

- عن حد الاستخدام للشراء خارج مصر، هو 20 ألف دولار شهريًا، 5 آلاف دولار يوميًا.

- 20 ألف جنيه كحد أقصى في اليوم الواحد وبحد أقصى 12 مرة يوميًا، بالنسبة للسحب النقدي من ماكينات الـATM.

- السحب من ماكينات الـPOS النقدي هو 150 ألف جنيه يوميًا.

- السحب النقدي خارج مصر «POS & ATM»، حد الاستخدام 2000 دولار شهريًا، و1000 دولار يوميًا.