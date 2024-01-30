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بنك مصر يطرح بطاقة خصم تسمح بسحب من الخارج حتى 5 آلاف دولار شهريًا

كتب:

منة العشماوي
12:25 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
بنك مصر

بنك مصر

طرح بنك مصر، بطاقة خصم فوري للحسابات الدولارية تحت مسمى، فيزا بلاتينيوم فوري بالدولار الأمريكي، تسمح للعملاء الأفراد أصحاب الحسابات الدولارية بإصدار هذه البطاقة للاستخدام في عمليات الشراء بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا، بينما تتيح السحب النقدي بالخارج حتى 5 آلاف دولار شهريًا.

هذه النوعية من البطاقات لجميع العملاء

ويطرح بنك مصر هذه النوعية من البطاقات لجميع العملاء الأفراد سواء الأجانب والمصريون، لمدة 5 سنوات بمصاريف إصدار 20 دولارًا، ومصاريف سنوية 10 دولارات.

بنك مصر 

ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب دولاري ببنك مصر 100 دولار، ومصاريف إصدار للحساب 50 جنيهًا، كما أن هناك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار الأمريكي

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بقلم منة العشماوي