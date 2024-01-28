قرار مهم من بنك مصر بشأن حساب بعائد يومي.. اعرف التفاصيل

كشف بنك مصر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إعادة فتح قبول الإيداعات بحساب صندوق يوم بيوم بالجنية المصري وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28-1-2024.

وأضاف بنك مصر أن سيتم إيقاف قبول الإيداعات فور وصول الصندوق الي الحد الأقصى، ونرصد في السطور التالية تفاصيل الحساب الجاري ذو العائد اليومي الذي يتم احتسابه يوميًا ويضاف إلى الحساب.

تفاصيل الحساب الجاري ذو العائد اليومي

- يتم احتساب العائد على رصيد الحساب بحسب الشرائح التي تبدأ من 50 ألف جنيه وبدون حد أقصى.

- يمكن إصدار دفاتر شيكات للتعامل على الحساب بسهولة.

- الحساب معفي من المصروفات الإدارية.

- التعامل على الحساب عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

- إمكانية استخدام التطبيق وتنفيذ معاملات بنكية بشكل مجاني.

- يتيح بنك مصر إصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب.

مميزات الحساب ذات العائد اليومي

- إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- يمكن شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- يوفر البنك إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حساب العميل.