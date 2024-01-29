قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.. أعلى 3 شهادات ادخارية من بنك مصر

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أفضل شهادات بنك مصر 2024، وذلك بعد طرح وعاء ادخاري هو الأعلى من حيث العائد، إذ توفر الشهادات الإدخارية للعملاء العديد من المميزات أهمها وجود عائد ثابت ومضمون، وتختلف دورية صرف العائد حسب نوع الشهادة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى شهادات بنك مصر 2024، قبل أيام من اجتماع البنك المركزي الأول للعام الحالي، إذ من المقرر أن يُعقد أول اجتماع للمركزي يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير.

شهادة طلعت حرب

طرح بنك مصر مؤخرا شهادة إدخارية بعائد مرتفع تحت مسمى طلعت حرب، بعائد 27% سنويا، و23.5% شهريا، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويجرى احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وأشار البنك إلى أن مدة الشهادة 12 شهرا، بينما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة القمة

وسبق أن طرح بنك مصر شهادة القمة بالعملة المحلية بعائد ثابت 19% يصرف شهرياً، وتستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، بينما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة ابن مصر

وتصدر شهادة ابن مصر للأفراد الطبيعيين فقط، بحد أدني للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات بعائد متناقص طوال مدتها، حيث أن العائد علي الشهادة 22% للسنة الاولي، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.