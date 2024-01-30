تفاصيل كارت بنك مصر الجديد بالعملة الأجنبية.. بحد سحب 20 ألف دولار شهريا

طرح بنك مصر، بطاقة بلاتينيوم جديدة للخصم الفوري بالدولار، بحد أقصى للاستخدام في عمليات الشراء 20 ألف دولار شهريًا، و5 آلاف دولار شهريًا للسحب النقدي بالخارج.

أهم معلومات عن بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار

وبالنسبة لأهم المعلومات والتفاصيل عن بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار، يتم إصدار البطاقة عن طريق فتح حساب دولاري سواء «جاري أو توفير»، بحسب الموقع الرسمي لبنك مصر.

تستخدم البطاقة الجديدة في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل أو خارج مصر، ويمكن الاستعلام عن رصيد الحساب المربوط على البطاقة عن طريق ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.

ويوفر بنك مصر لحاملي هذه البطاقة عروض وتخفيضات في مراكز تجارية داخل وخارج مصر عبر تطبيقات محددة، ويمكن الاستعلام عن رصيد الحساب المربوط على البطاقة عن طريق الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية المتاحة بموقع البنك على الإنترنت.

حدود استخدام بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري

ونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام داخل وخارج مصر من خلال بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار.

حدود الاستخدام داخل وخارج مصر

- الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا بحد أقصى 8 مرات يوميًا.

- الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا بحد أقصى 5 مرات يوميًا.

- الشراء داخل مصر، بدون حد أقصى في اليوم الواحد.

- الشراء خارج مصر، 20 ألف دولار شهريًا، 5 آلاف دولار يوميًا.

- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والتابعة لبنوك أخرى داخل مصر، 20 ألف جنيه كحد أقصى في اليوم الواحد وبحد أقصى 12 مرة يوميًا.

- السحب النقدي من ماكينات الـPOS التابعة لبنك مصر يصل لـ150 ألف جنيه يوميًا.

- السحب النقدي خارج مصر «POS & ATM»،يصل لـ 2000 دولار شهريًا، و1000 دولار يوميًا.