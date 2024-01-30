وزيرة الثقافة: ذكرياتي مع معرض الكتاب تعود لبداياته الأولى في الأوبرا

استرجعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ذكرياتها مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة إن ذكرياتها كانت مع مكانه الأول في دار الأوبرا، وكان هذا سببا من أسباب اختيار إعلان انطلاق المعرض في المؤتمر الصحفي من دار الأوبرا في هذه الدورة، رغم استغراب البعض من ذلك.

هوية المعرض

وأضافت «الكيلاني»، خلال استضافتها ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن هذا المكان قبل بناء الأوبرا الجديدة كان مكان معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ نشأته الأولى في عام 1969، وبالتالي الرؤية الخاصة بالمعرض كاملة هذا العام في إطار الهوية.

تاريخ المعرض

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن هناك جذورا للهوية الثقافية المصرية، وهذه تذكرة للناس ومعلومة جديدة للأجيال الجديدة، والكثير من الأشخاص لا يعرفون بدايات المعرض في مصر، خاصة الشباب وصغار السن، وبالتالي كان لابد من إعطائهم فكرة بسيطة عن تاريخ معرض الكتاب وتاريخ الثقافة في مصر والنهضة الثقافية التي حدثت.