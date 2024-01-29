مستشار وزيرة الثقافة: زيادة عدد منظمات المجتمع المدني المعنية بحفظ التراث

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون التراث غير المادي، إن المؤسسات الثقافية في مصر المعنية بالتراث هي فكرة قديمة ليست بمستحدثة، إذ يعود تاريخها إلى عهد الفراعنة.

وأوضحت أن وزارة الثقافة افتتحت هذا العام بيت التراث، وهو مركز متخصص في حفظ وتوثيق التراث الثقافي غير المادي بجهود الدولة لرعاية التراث الثقافي غير المادي أو التراث الشعبي كما يعرف.

وأشارت إلى أن قصور الثقافة اهتمت بجمع التراث، وأصبح هناك العديد من الأماكن للنشر عن التراث الثقافي، ما يعكس اهتمام الناس أيضًا، موضحة أن منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث أصبحت كثيرة جدًا، والقطاع الخاص له دور مهم بمبادراته الفردية، مشيرة إلى أن كل الجهود لا يمكن إنكارها.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «التراث الثقافي ودوره في ترسيخ الهوية المصري»، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

أدار الندوة، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث اللامادي.