لينك التقديم الآن.. مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024

أعلنت وزارة الأوقاف عن لينك التقديم الآن في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024، مؤكدة أن التقديم في المسابقة سيكون متاحا للجميع وفقا للشروط التي طرحتها الوزارة فهناك 1000 فرصة عمل للأئمة بالمساجد و1000 فرصة عمل للعمال بالوزارة.

لينك التقديم في مسابقة الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن لينك التقديم سيتفح مع الدقائق الأولى ليوم 31 يناير معلنا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «خلال ساعات بإذن الله رابط التقدم لمسابقة الأئمة والعمال 2024م».

ويمكن الدخول إلى لينك التقديم في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا وسيتم فتح التقديم الآن في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وحددت وزارة الأوقاف شروط وظائف الأوقاف، حيث تم رفع سن المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب وعامل مسجد إلى 40 عاما، على أن يتم السماح للحاصلين على تقدير مقبول في التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة، وللمؤهلات المتوسطة في مسابقة العمال

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال

ويتطلب التقديم في مسابقة الأوقاف للأئمة والعمال الأوراق الآتية على أن يتم رفعها عبر بوابة الوظائف الحكومية وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي.

- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.