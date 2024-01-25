لينك التقديم في وظائف الأوقاف 2024.. 2000 فرصة عمل بمرتبات مجزية

يتطلع الكثير من المواطنين إلى التقديم في وظائف الأوقاف 2024، والتعرف على شروط 2000 فرصة عمل للخطباء والأئمة والعمال، بحسب ما أكدته وزارة الأوقاف، كما أعلنت عن لينك التقديم، وشروط الالتحاق في مسابقة الأوقاف 2024.

ويبحث الراغبون في الحصول على الوظيفة عن لينك التقديم في وظائف الأوقاف 2024، بجانب الشروط اللازمة للتقديم وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

لينك التقديم في وظائف الأوقاف 2024

يتاح التقديم في وظائف الأوقاف 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، من «هــنا»، لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الأوقاف لوظائف 2024، إذ أن التقديم في وظائف الأوقاف 2024، متاح خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أكده الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

رابط وظائف الأوقاف 2024

تكون خطوات التسجيل على وظائف الأوقاف 2024، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الضغط على «هــنا»، ثم اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل البيانات المطلوبة للمتقدم على وظائف الأوقاف 2024.

- تحديد محافظة الإقامة المتقدم للعمل بها.

- تسجيل رقم هاتي والبريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم لتسهيل التواصل معه.

- الضغط على «حفظ الطلب».

- ينتظر المتقدم للوظيفة رسالة تصل له عبر هاتفه برقم طلب التوظيف.

الأوراق المطلوبة لوظائف الأوقاف 2024

بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الأوقاف 2024، هي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ـ صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي فرص وظائف الأوقاف 2024 لخطباء المكافأة الراغبين في التعيين، لأول مرة حتى سن الأربعين وبأي تقدير بما فيها المقبول، إذ يبلغ عدد فرص وظائف الأوقاف 2024 المطلوبة لـ«1000 إمام و1000 عامل».