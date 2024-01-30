وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف 2024.. اعرف شروط التعيين والرواتب

تطرح وزارة الأوقاف مسابقة تعيينات جديدة منها 1000 وظيفة من ضمن وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف 2024، ومن المقرر أن تفتح الوزارة باب التقديم بعد ساعات عبر موقع الحكومة المصرية للوظائف.

وحول شروط التعيين في وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف 2024، أوضحت الوزارة أنها أتاحت لأول مرة هذا العام رفع سن التقديم لوظائف الأوقاف المطلوبة إلى 40 عاما، وستكون متاحة لمستوى المؤهل الدراسي الأقل من متوسط سواء الحاصل على الشهادة الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية.

مساجد بوزارة الأوقاف 2024

وأكدت الوزارة أن رواتب مساجد بوزارة الأوقاف 2024، سيطبق عليهم الحد الأدنى للأجور كما تشترط الوزارة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما يتم تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي، وتتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

وسيتم إتاحة التقديم إلى وظائف وزارة الأوقاف الجديدة، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.