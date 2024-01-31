ضربات أمنية مكثفة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد، وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة، عن ضبط «28» قضية بإجمالي «38» متهما، بحوزتهم «179.354 دولار – 10.971 يورو – 45.336 ريال سعودي– 620 جنيها إسترلينيا– 146 دينارا كويتيا– 2438 دينارا ليبيا- 285 درهما إماراتيا – 150 روبلا روسيا – 1000 جون كوري».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.