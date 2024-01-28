أسعار فنادق الغردقة في إجازة نصف السنةَ.. إقبال على الحجوزات

تشهد فنادق الغردقة إقبالا كبيرا على الحجوزات، تزامنا مع بدء إجازة نصف السنة الدراسية للعام الحالي، خاصة أنها من أدفى المدن المصرية لقضاء شتاء دافئ؛ حيث ارتفاع درجات الحرارة وخصومات على الأسعار.

توافد على فنادق الغردقة في إجازة نصف السنةَ

من جهته، قال هشام الصفتي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك إقبالا كبيرا على حجوزات فنادق الغردقة شتاءً، مع بداية إجازة نصف السنة الدراسية؛ حيث الأجواء الدافئة في مدينة الغردقة، التي تعتبر واحدة من أدفى المدن المصرية، طبقا لبيان غرفة عمليات البحر الأحمر.

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أن أسعار فنادق الغردقة في إجازة نصف السنةَ الدراسية أقل من مثيلتها صيفا، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق بالمدينة تقدم عروضا على الأسعار لجذب عملاء السياحة الداخلية.

أسعار فنادق الغردقة في إجازة نصف السنةَ

وكشف عاطف البيه، رئيس مجلس إدارة شركة سياحة بالغردقة، عن أن أسعار فنادق الغردقة شتاءً تبدأ من ألف جنيه للغرفة المزدوجة «فردين»، شاملة المأكولات والمشروبات مجانا، وذلك بفنادق 3 نجوم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار فنادق الغردقة فئة 4 نجوم تبدأ من ألفي جنيه للغرقة المزدوجة، وتبدأ أسعار فنادق فئة 5 نجوم من 3 آلاف جنيه للغرفة المزدوجة، شاملة المأكولات والمشروبات واستخدام الشاطئ.