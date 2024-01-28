سياح أمام شاشات ضخمة بشوارع الغردقة لمساندة المنتخب المصري

شهدت مدينة الغردقة تجمع العديد من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة أمام شاشات ضخمة بالشوارع والميادين والكافتيريات، لمساندة المنتخب المصري لكرة القدم في مباراته أمام منتخب الكونغو في دور 16 ببطولة الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

شاشات ضخمة لعرض المباراة بالغردقة

وقال محمد الشربيني، أحد أبناء الغردقة لـ«الوطن» أن تجهيزات مباراة مصر والكونغو في بطولة أفريقيا بدأت قبل المباراة بساعات، حيث تم وضع شاشات ضخمة بالميادين وعلى الكافيهات السياحية، حيث حضر عدد كبير من الأجانب من المقيمين في الغردقة والسياح الزائرين من رواد الفنادق السياحية لتشجيع منتخب مصر.

سائحون ومصريون يشاهدون المباراة

وقال على الشربيني أحد مواطني الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إن السياح الأجانب يحرصون على مساندة المصريين في الغردقة وتشجيع المنتخب المصري منذ انطلاق مبارايات البطولة الإفريقية في كوت ديفوار.

وتحرص عدد من الأسر على مشاهدة مباراة مصر والكونغو رفقة أطفالهم، لتشجيع المنتخب، وسط أجواء من السعادة والحماس.