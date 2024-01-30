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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الغردقة تتزين لاستقبال الزائرين في إجازة نصف العام

كتب:

شاذلى عبدالراضي
10:15 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الغردقة في إجازة نصف السنة

الغردقة في إجازة نصف السنة

رفعت أجهزة مدينة الغردقة، درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين في إجازة نصف السنة من رواد السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة نصف السنة؛ إذ تتمتع الغردقة بأجواء دافئة شتاء وشمس مشرقة طوال اليوم، وتعتبر من أدفى المدن المصرية شتاء طبقا لدرجات الحرارة المعلنة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

وشهدت الغردقة عدة عمليات تطوير وتجميل وإضاءة حديثة وتركيب بلودورات وعملية تشجير وإنارة أمام الفنادق والمنتجعات السياحية وتركيب مظلات وإنشاء جداريات مضيئة إضاءة خفيفة لجذب الانتباه ليلا، وذلك بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية. 

الغردقة تتزين لاستقبال الزائرين في إجازة نصف السنة 

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة شهدت عدة تطويرات في الشوارع والميادين بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية تزامنا مع توافد الزائرين المصريين في إجازة نصف السنة، بالإضافة إلى السياح الأجانب.

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بقلم شاذلى عبدالراضي