مطار الغردقة يستقبل 19 ألف سائح على متن 94 رحلة اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم السبت، 94 رحلة، تقل على متنها نحو 19 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السياح

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أفاد بوصول 94 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة، على رأسهم الألمان والروس والإيطاليين.

وذكر نائب رئيس الغرفة لـ«الوطن»، أن فرق من العلاقات العامة ستكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات خاصة على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن بغرض إدخال البهجة والسرور على السياح بشواطئ الغردقة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

توافد السياح على شواطئ الغردقة

ولفت «علي» إلى توافد الآلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، قادمة من مطارات أوروبا، حيث أصبحت الغردقة وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب حيث اختارها موقع تريب أدفايزر العالمي ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024.‪