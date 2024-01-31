أدعية أوصى النبي الكريم بترديدها عند المرض: «اللهم اشف أنت الشافي»

هناك عدد من الأدعية التي أوصى الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بترديدها، ومنها: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنتَ الشَّافي، لا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفاءً لا يُغادِر سَقَمًا» حسب ما صرح به الشيخ محمد مهنا عضو هيئة كبار العلماء.

وحول دعاء اللهم أنت الشافي، أكّد عضو هيئة كبار العلماء في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ هناك العديد من الأدعية التي يجب تردديها في هذا الأمر، ومنها: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية».

أدعية عند المرض

كما يمكن ذكر دعاء الشفاء من المرض: «يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

وكذلك من الجائز ذكر دعاء اللهم أنت الشافي من المرض بقول: «اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير».