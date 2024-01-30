أدعية قبل الفجر.. احرص عليها «عبادة مستحبة»

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من العبادات والطاعات وترديد الأدعية قبل الفجر، لما في ذلك الوقت من بركة وثواب وفضل كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ما هي أدعية قبل الفجر؟

أدعية قبل الفجر

أكد العلماء أنه لا توجد صيغة ثابتة لأدعية قبل الفجر، ولكن الدعاء بصفة عامة عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

تعرف على أدعية قبل الفجر

ويردد البعض في أدعية قبل الفجر التالي:

- يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا.

ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

صيغ أدعية قبل الفجر

ويحرص البعض في ترديد أدعية قبل الفجر على الصيغ التالية:

- اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير.

- اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

ويمكن ترديد في أدعية قبل الفجر الصيغ التالية:

- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم في هذا اليوم المبارك زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله.