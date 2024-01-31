موعد انتهاء الموجة الباردة على المحافظات وتحسن حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الطقس وانتهاء نوة الكرم الحالية على مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى باقي المحافظات المتضررة، ومع انتهائها تشهد المحافظات تحسن الأجواء بعد الموجة الباردة والأمطار التي تضرب البلاد في هذا التوقيت خلال النوة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، موعد انتهاء الكرم، بما صاحبها من موجة باردة على الإسكندرية والمحافظات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة وهدوء نسبي للأمطار.

موعد انتهاء الموجة الباردة على الإسكندرية والمحافظات

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد انتهاء نوة الكرم على الإسكندرية والمحافظات، بأنه يوم السبت المقبل 3 فبراير، كونه اليوم الأول بعد انتهاء تلك الموجة الباردة التي تمتد على كافة المحافظات بالتحديد السواحل الشمالية، حيث سترتفع درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى 4 درجات.

موعد هدوء الأمطار على المحافظات

وعقب انتهاء الموجة الباردة تستمر الأمطار لعدة أيام مطلع الأسبوع المقبل لكن بهدوء عن الوضع الحالي، حيث تصبح الأمطار متوسطة بدلا من الغزيرة المصحوبة بثلوج حاليا.

آخر أيام نوة الكرم

وبذلك يكون يوم الجمعة، آخر أيام نوة الكرم والتي تشهد سقوط أمطار غزيرة بنسبة 60% على المحافظات المطلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وبعدها تبدأ النسبة في الهبوط رويداً رويداً.