ما هي تأثيرات الموجة الباردة على المحاصيل؟.. «الزراعة» توضح

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حالة الطقس اليوم الخميس، ومدى تأثيرها على الزراعات القائمة من المحاصيل والبساتين.

شبورة مائية على الساحل الشمالي والصحراء الغربية

أوضح في بيان أنه لا تزال هناك سيطرة للكتلة الباردة ليلاً، بينما سيكون الطقس نهارا مائل للحرارة شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد وحار جنوباً، مع تضاؤل فرص سقوط الأمطار ونشاط قوي للرياح على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد حتى بني سويف، وتشكل للشبورة المائية على الساحل الشمالي والصحراء الغربية.

معاناة لأشجار الفاكهة الصيفية

أضاف أنه ستكون هناك معاناة لأشجار الفاكهة الصيفية مثل المانجو والبرتقال والزيتون والكمثرى والبرقوق والمشمش والخوخ والنخيل وتأخر للعقد وزيادة تساقط العقد الصغير، مع زيادة معدلات التنفيل في الخضر الصيفية مثل البطيخ والكنتالوب والشمام والطماطم.

وأشار إلى أن الطقس سيؤثر سلبا على الفاصوليا الصيفي المتأخرة والخضر الصيفية حديثة الشتل أو الزراعة، وستكون معدلات الإنبات والنمو ضعيفة للمحاصيل الصيفية مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والفول السوداني وبطيخ اللب، كذلك ستكون هناك مشكلة في اكتمال الحبوب في المحاصيل الطبية العطرية مثل الكمون واليانسون والكسبرة والشمر والكراوية.

وأوضح أن الطقس في المرحلة الحالية مناسب جدا لظهور وانتشار بعض آفات وأمراض التقلبات مثل دودة براعم الزيتون ودودة عناقيد العنب من الجيل الأول والمن والتربس والندوات والتبقعات مثل البياض الدقيقي والانثراكنوز في المانجو والندوة المبكرة في البطاطس والطماطم.

ضرورة وقف ري القمح المتأخر اليوم

وأكد ضرورة وقف ري القمح المتأخر اليوم لوجود رياح نشطة طوال اليوم خصوصا فترة ما بعد الظهر على مناطق الوجه البحري بينما يمكن إجراء الري للقمح في وجه قبلي والصعيد، مع ضرورة تقليب القمح الذي تساقطت عليه مياه الأمطار لضمان جفافه قبل الدراس.

أهمية تقليل إضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة وخاصة المانجو

أشار إلى أهمية تقليل إضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان بتقريب فترات الري وتقليل الكميات وإضافة 2 كيلو فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم، والبدء فى إجراءات الحد من ظاهرة التنفيل على الطماطم والكنتالوب والبطيخ والباذنجان والخيار، والرش ضد المن والتربس على البطاطس والفاصوليا والطماطم المكشوف، كذلك الرش ضد العنكبوت أو الحلم الايروفيدي في الفلفل والباذنجان والبامية والقطن والفراولة والزيتون، وفحص الطماطم جيداً لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات وخاصة بعض موجة الامطار.