موعد تحسن الطقس في الإسكندرية والمحافظات بعد الموجة الباردة 

يرغب الكثير في معرفة موعد تحسن الطقس في الاسكندرية والمحافظات بعد الموجة الباردة والأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظات في هذا التوقيت، منهم أبناء المدينة الساحلية التي يعيشون بداخلها أملا في تحسن الطقس البارد والممطر الذي يضرب عروس البحر الأبيض المتوسط منذ الثلاثاء الماضي، وآخرون يبتغون معرفته من خارجها أملًا في زيارتها والتمتع بها خلال إجازة نصف العام الحالي.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية موعد تحسن الطقس في الإسكندرية والمحافظات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعد انتهاء منخفض البحر المتوسط.

موعد تحسن الطقس في الإسكندرية

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس في الإسكندرية، يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تتوقف الأمطار، كونه اليوم الأول منذ بداية نوة الكرم الذي لم تتوقع فيه الهيئة هطول الأمطار على الإسكندرية، إلا أنه من المتوقع سقوط أمطار على سيناء.

اضطراب الطقس في الإسكندرية والمحافظات

على الرغم من تحسن الطقس في الاسكندرية والمحافظات بشكل طفيف يوم الخميس والجمعة المقبلين، إلا أنها ستعود الأمطار مرة أخرى على الإسكندرية والمحافظات من يوم السبت حتى الاثنين، وهو آخر موعد رسمي توقعت الأرصاد بشأنه حتى الآن.

تلك الأمطار التي ستعود بعد تحسن الطقس في الاسكندرية والمحافظات لن تكون بذات الدرجة التي تسقط بها حالياً، حيث متوقع سقوطها بنسبة 30% بينما حالياً 60%، وهو ما يبين الفارق.