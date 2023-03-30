4 مدن في قائمة الأكثر دفئا بطقس رغم الموجة الباردة غدا.. بينها الأقصر

تستمر درجات الحرارة، غدا الجمعة، تاسع أيام شهر رمضان المبارك بالانخفاض بشكل ملحوظ على كل الأنحاء، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ولكن بعض المدن جاءت ضمن الأكثر دفئا نستعرضها في السطور التالية.

المدن الأكثر دفئا في طقس اليوم

وضمت قائمة المدن الأكثر دفئا بطقس غدًا الجمعة، 4 مدن، تسجل ما بين 24 و25 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس معتدل مائل للحرارة فترة الظهيرة، بينما الصغرى تسجل مابين 14 و 18درجة مئوية في طقس مائل للبرودة ليلا.

ووفقا لطقس غدا، فإن المدن الأكثر دفئا تتعرض جميعها لنشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من الغد، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس بفترة الظهيرة مع انعدام سقوط أمطار على أي منها.

طقس تاسع أيام رمضان

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس غدا الجمعة، تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا هي:

أسوان 25 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

شلاتين 25 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى.

الأقصر 24 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

أبوسمبل 25 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بالمواطنين بعدم تخفيف الملابس لحين الانتهاء من التقلبات الجوية.