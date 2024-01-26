سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الجمعة

أعلن البنك المركزي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 26-1-2024، خلال منتصف التعاملات، إذ سجل في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم

ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2024، خلال منتصف التعاملات كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الجمعة 26-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، بنفس أسعار أمس الخميس، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.