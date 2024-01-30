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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في البنوك المصرية 

كتب:

أميرة عبدالموجود
10:15 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، وبلغ متوسط سعر صرفه في البنك الأهلي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يبغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 30-1-2024 نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في البنك الأهلي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

واصل سعر صرف الدولار في بنك مصر استقراره، وبلغ متوسط صرف سعره نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء 30-1-2024 عند 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بنك ابو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بنك قطر الوطني الأهلي 30.95 جنيه للبيع، و 30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بنك فيصل الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

 

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بقلم أميرة عبدالموجود