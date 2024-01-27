سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 يناير

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت داخل كافة البنوك المصرية استقراره الذي عليه منذ ختام تعاملات كافة البنوك يوم الأربعاء الماضي، إذ يبلغ سعر الدولار الأعلي شراءً 30.90 جنيه أما سعر الأقل بيعاً 30.85 جنيه، وذلك وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.93 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في منتصف التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم السبت داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وصل إلى 30.95 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 30.85 جنيه.