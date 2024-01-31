الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب الوجه البحري خلال ساعات

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار الرعدية ويصاحبها أحيانا سقوط لحبات البرد على مناطق متفرقة من شرق الإسكندرية والمحافظات الواقعة شمال الوجه البحري.

أمطار على السواحل

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن محافظات «السلوم - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - العلمين- سيدي عبد الرحمن - كفر الشيخ» شهدت في الساعات الماضية موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية مصحوبة بحبات البرد، ولا تزال مستمرة حتى الآن على بعض المناطق ولكن بشكل متقطع، ومن المتوقع أن تعود الخلايا الرعدية والسحب الركامية وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية، وذلك خلال الساعات المقبلة على غرب الإسكندرية والضبعة وتمتد إلى رشيد وشمال البحيرة.

اضطراب الملاحة البحرية

ولا تزال حالة عدم الاستقرار تسيطر على الملاحة البحرية بالبحر المتوسط بسبب سرعات الرياح التي تتراوح بين 40 لـ50 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأموج بين 3 لـ4 أمتار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هذة الحالة غير المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك على معظم المحافظات الساحلية وشمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.