تحذير لـ5 فئات من الخروج خلال 48 ساعة بسبب الطقس.. و«الصحة» توجه 6 توصيات

بين الساعة والأخرى تزداد موجة الصقيع في المحافظات، وتصل في بعض الأحيان لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وهي «حبيبات الثلج» التي تغطي عدة مناطق كالمحافظات الساحلية، وأيضًا مدينة سانت كاترين، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ويحرص المواطنون، على معرفة درجات الحرارة بين الحين والآخر، لأخذ كل التدابير الوقائية والاحترازية، تجنبًا للإصابة بالفيروسات والأمراض التنفسية المرتبطة بفصل الشتاء.

وتعيش البلاد حاليًا موجة من الصقيع بسبب انخفاض درجات الحرارة الملحوظ، إثر عدة ظواهر جوية تؤثر على المناخ، وحركتي المرور والملاحة، وعلى الصحة.

تحذير عاجل من كتل هوائية قادمة من أوروبا

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنون من ثلاثة أيام قادمة تعد الأكثر برودة، حيث تشهد ذروة فصل الشتاء، وتكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بواقع درجتين أو أكثر.

وأكدت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن البلاد ستتعرض لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، فضلًا عن منخفض جوي عميق بين طبقات الجو، يحجب أشعة الشمس، خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، مع نشاط كبير لحركة الرياح، وسقوط حبات البرد مع الأمطار.

وأوضحت «غانم»، استمرار هذه الأجواء تمتد من اليوم الأربعاء، حتى غد الخميس، وبعد غد الجمعة.

تحذير فئات من الخروج خلال اليومين المقبلين

وحذر الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، بعض الفئات من الخروج من المنزل، في هذه الأجواء، وهم:

- الأطفال.

- الحوامل.

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- أصحاب الأمراض المناعية.

6 توصيات عاجلة من «الصحة» للوقاية من أمراض الشتاء

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» 6 توصيات عاجلة، للوقاية من أمراض الشتاء، جاءت على النحو الآتي:

- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.

- جدد هواء المنزل دائمًا.

- احرص على أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي، من عمر 6 سنوات فأكثر.

- احرص على شرب السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.

- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن وأكثر من البرتقال والليمون.

- تجنب التعرض للتغير المفاجئ في الجو، من الحار للبارد.