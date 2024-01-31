رعد وبرق وأمطار ثلجية تضرب الإسكندرية وتحذير للمواطنين من الطقس السيئ

شهدت الإسكندرية منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة ثلجية، اليوم الأربعاء، مصحوبة ببرق ورعد على مناطق عدة شرق الإسكندرية، وسط تأهب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية واستمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ الحالية تزامنا مع ذروة نوة الكرم الحالية.

ظواهر جوية تضرب الإسكندرية

ورصد رجال الصرف الصحي بالإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسقوط حبات البرد على بعض المناطق، بالإضافة إلى برق ينير السماء ورعد يدوي في كافة أنحاء المدينة الساحلية.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ إذ متوقع أن يستمر سقوط الأمطار خلال فترات الليل حتى نهاية الأسبوع.

انتشار سيارات الصرف الصحي في الإسكندرية

وأشارت الشركة، إلى انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة أرجاء المدينة الساحلية، وبالتحديد شرق الإسكندرية للتعامل مع الوضع.

طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت شركة الصرف الصحي، أن الأجواء اليوم تتمثل في أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق وتساقط قطع ثلوج على أنحاء المدينة الساحلية، مع درجة حرارة بلغت 11 درجة مئوية، تزداد برودتها نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 70 كيلومترا في الساعة.