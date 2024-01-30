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الغربية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار وموجة الطقس السيئ

كتب:

رفيق محمد ناصف
06:40 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
رفع نواتج الأمطار بالغربية

رفع نواتج الأمطار بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال رفع نواتج مياه الأمطار بمراكز ومدن المحافظة، والتي تعرضت لها المحافظة اليوم، بسبب الطقس السيئ.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رفع مياه الأمطار لتيسير حركة المارة بالشوارع، خاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في كل أرجاء المركز لإزالة كل التجمعات.

رفع درجة الاستعداد 

وأكد «رحمي» متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول، من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وكان محافظ الغربية وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

توخي الحذر

وناشدت المحافظة المواطنين ضرورة توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة، والأشجار واللافتات الإعلانية، والالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.

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