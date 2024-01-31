أستاذ سياسة: مجلس الأمن أصدر 86 قرارا ضد إسرائيل بشأن قضية فلسطين ولم تنفذها

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي خارجة على القانون، ولا تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.

86 قرارا من مجلس الأمن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا 86 قرارا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، وأكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء، وفي ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن دخول إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية».

وتابع: «لا توجد هدن إنسانية، وآخر هدنة كانت تبادل أسري في نوفمبر، وحتى الآن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء، وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة بكل معنى الكلمة، وتابعنا كيف اضطر سكان بعض هذه المناطق لأكل أعلاف الحيوانات، وهذا واقع، حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ تلك القرارات، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال طالما أن هناك صمتًا أمريكيًا».