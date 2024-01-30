مسلم: مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وتحاول بكل الطرق وقف العدوان على غزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية ما زالت مستمرة، ومستوى الدعم لفلسطين هو الأعلى في العالم، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، وتحاول بكل الطرق وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والوصول إلى حل الدولتين.

وأضاف «مسلم»، خلال تصريحات له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينة في وجدان وضمير كل مصري، وهذه القضية التي دفعت مصر عبر التاريخ الكثير من الشهداء والدماء والأموال من أجلها، وما زالت مستمرة في هذه المرحلة، وكانت فرصة أن نبرز الدور المصري منذ اليوم الأول، وحتى الآن سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي والإنساني والمساعدات التي تقدمها مصر وهي الأعلى على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه فرصة أيضا لتأكيد الدور الذي لعبته مصر، التي سعت إلى تغيير أو تحويل اتجاه عدد من دول العالم والرأي العام العالمي الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، خاصة أن القضية ما زالت مستمرة والحرب ما زالت مستمرة وما زال «نتنياهو» يراهن البقاء على مقعده.