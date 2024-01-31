كيفية التقديم على الغاز الطبيعي في فوه بكفر الشيخ.. الأوراق المطلوبة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس المركز والمدينة، فتح باب التقديم للغاز الطبيعي بعدد من مناطق المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتح باب التقديم للغاز الطبيعي في مدينة فوه

ووفقًا للبيان الصادر عن الوحدة المحلية، فإنّ باب التقديم للغاز الطبيعي، فُتح بمنطقتين بمدينة فوه وهما البدري خلف المستوصف القديم، والتأمين الصحي بجوار الباب الرئيسي، ويجري التقديم بفرع شركة ترانس جاس بدسوق، على أنّ يستمر التقديم لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للغاز الطبيعي

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم للغاز الطبيعي، عقد الملكية أو عقد الإيجار، إضافة إلى ضرورة تقديم الأصل للاطلاع، وصورتين من بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو تليفون، ورقم الغاز الخاص بالمنزل.