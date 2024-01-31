بول ميسكال يجسد شخصية ويليام شكسبير في فيلم Hamnet

وقع الاختيار على الممثل بول ميسكال ليجسد شخصية الشاعر والكاتب المسرحي الراحل وليم شكسبير في فيلم بعنوان «Hamnet»، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة ماجي أوفاريل الصادرة عام 2020، وتتولى المخرجة الحائزة على جائزة الأوسكار كلوي تشاو إخراج الفيلم.

ويتتبع كتاب Hamnet رحلة زوجة الكاتب المسرحي الشهير وليم شكسبير في القرن السادس عشر، والتي تدعى «أجنيس» في الكتاب، برغم أن اسمها الحقيقي هو آن هاثاواي، وهي تكافح مع نجاح ويليام في المسرح بجانب الموت المفاجئ لابنهما، وهو الدور الذي سوف تجسده جيسي باكلي ضمن أحداث الفيلم وفقا لموقع مجلة «بيبول».

بول ميسكال: Hamnet كتاب رائع .. ولا أستطيع الانتظار حتى نراه على الشاشة

وقال ميسكال في حوار مع مجلة «فوج» البريطانية عن المشروع في مقابلة أجريت معه مؤخرا: «هذا الكتاب رائع للغاية.. لا أستطيع الانتظار حتى نراه على الشاشة»، مضيفا: «شاركت مع جيسي في فيلم The Lost Daughter عام 2021، لكن لم تجمعنا مشاهد معا وسعيد بالتعاون معها في الفيلم، إذ تعتبر من أبرز الممثلات في الوقت الحاضر، ولا أستطيع الانتظار حتى اتعرف على المخرجة كلوي تشاو عن قرب وأدخل في رؤوس تلك الشخصيات».

وفي تصريحات سابقة، كشفت المخرجة كلوي تشاو أن قصة الفيلم تتبع «أجنيس» وهي تكافح من أجل التصالح مع فقدان ابنها الوحيد «هامنت»، وتابعت: «ترسم الرواية العواقب العاطفية والعائلية والفنية لتلك الخسارة، مما يعيد الحياة إلى قصة إنسانية».