جامعة الزقازيق تتقدم 90 مركزا عالميا في تصنيف «ويبومتركس» الإسباني 

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أنّ الجامعة حققت تميزًا جديدًا على المستوى الدولي، بتقدمها في تصنيف «ويبومتركس» الدولي الإسباني للجامعات 2024؛ الخاص بالاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا بأكثر من 90 مركزًا عالميًا، لتأتي في المركز 976 ضمن 11 ألفًا و995 جامعة على مستوى العالم، فى حين كان ترتيبها 1066 في يوليو العام الماضي.

جامعة الزقازيق في تصنيف ويبومتركس الأسباني

ومن جهته، أشاد رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي جرى تحقيقه، وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، موضحًا أنّ التصنيف اشتمل على 2057 جامعة إفريقية، وجاء ترتيب جامعة الزقازيق فيها بالمركز 14، وضم التصنيف أيضًا 1362 جامعة عربية، واحتلت الزقازيق المركز الـ20 ، ومحليًا المركز السادس ضمن 79 جامعة مصرية.

وأكد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، فضلًا عن توفير كل الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل بين الجامعات العربية والعالمية.

التصنيف الإسباني «ويبومتركس»

وأشار إلى أنّ الجامعة حققت تقدمًا في نتائج ، الذي يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.