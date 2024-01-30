جامعة الزقازيق تجهّز أخصائيين في مجال الإعاقة لدعم أصحاب الهمم

قال الدكتور إيهاب الببلاوي، مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشئون ذوي الإعاقة، إن كلية ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق، تعمل على تجهيز أخصائيين ومعلمين في مجال الإعاقة، موضحا أنها تضم برامج للأخصائيين مثل: «أخصائية تخاطب، وأخصائية توحد، والإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية، وصعوبات التعلم، والإعاقة الجسمية».

هناك 15 معملا لدعم طلاب ذوي الهمم بجامعة الزقازيق

وأضاف مستشار رئيس جامعة الزقازيق بمداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي حلواني ويارا مجدي على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك 15معملا لدعم طلاب ذوي الهمم بجامعة الزقازيق منهما: «معمل التخاطب، معمل التكامل الحسي، معمل الإعاقة البصرية، ومعمل التأهيل السمعي، ومعمل التأهيل البصري، ومعمل صعوبات التعلم»،

يوجد 500 طالب بجامعة الزقازيق من ذوي الهمم

وأوضح مستشار رئيس جامعة الزقازيق أنه يوجد 500 طالب بجامعة الزقازيق من ذوي الهمم، متابعاَ أن تم تعيين أول معيدة من الصم في مصر بكلية التربية النوعية بقسم التربية الفنية بجامعة الزقازيق.