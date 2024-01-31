مدرسة «أم السلطان شعبان».. شاهد على دور المرأة المؤثر في التاريخ الإسلامي

تقع مدرسة أم السلطان شعبان الأثرية في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، وهي من أهم المنشآت الأثرية التي تعكس دور المرأة المؤثر في التاريخ الإسلامي، وفق ما قاله الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC».

بنيت في عهد السلطان شعبان المملوكي

المدرسة بنيت في عهد السلطان شعبان المملوكي، وكانت والدته «أم السلطان شعبان» هي من أمرت ببنائها، والمدرسة تضم أربعة إيوانات، وكانت مخصصة لتدريس المذاهب السنية الأربعة، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة والعيدين.

وتُعد مدرسة أم السلطان شعبان شاهدًا على دور المرأة المؤثر في المجتمع الإسلامي، إذ كانت النساء في العصور الإسلامية يشاركنّ في الحياة العامة، ويلعبنّ دورًا مهمًا في السياسة والمجتمع والاقتصاد.