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«الأثار الإسلامية»: اكتشفنا بئر مياه تاريخية بمنطقة السيدة عائشة خلال التطوير

كتب:

محمد متولي
10:53 م | السبت 10 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار، إن اللجنة الدائمة اكتشفت بئر مياه تاريخية بمنطقة السيدة عائشة، مشيرا إلى أن هذا ما أعلنت عنه الوزارة في منطقة السيدة عائشة خلال أعمال تطوير المنطقة، في إطار المشروع القومي لتطوير منطقة السيدة عائشة.

عبدالرحيم: المنطقة مليئة بالآبار والصهاريج

وأضاف «عبدالرحيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على فضائية «DMC»، إن تلك المنطقة الواقعة في محيط منطقة السيدة عائشة مليئة بالآبار والصهاريج الخاصة بالمياه، وهي عبارة عن آبار طبيعية، لافتا إلى أن الخرائط المساحية لهذه المناطق ذكرت أن هناك مجموعة كبرى من الآبار بمنطقة السيدة عائشة، كلها ترجع للعصر المملوكي والحكم العثماني.

وأكد أن فائدة تلك الآبار أو الصهاريج جمع المياه الفائضة من منطقة سلاسل جبال المقطم ليستفيد منها المصريين، بخلاف الآبار الخاصة كبئر يوسف صلاح الدين في القلعة.

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