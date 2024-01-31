ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة الترم الأول ظهرت الآن على موقعها الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وذلك بعد اعتمادها محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رسميا بنسبة نجاح بلغت 80.87%، والقسم المهني 96.85%، ومدارس الصم وضعاف السمع 100%، و92.59 % للمكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال التالي:-

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول.

- إدخال البيانات الأساسية للطالب «الاسم ورقم الجلوس».

- الضغط على حفظ.

- ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن الحصول أيضاً على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول للعام الدراسي الحالي، من أي محمول على 5960، أو من أي خط أرضي 09000160، والحصول على جميع درجات المواد التي حصل عليها بالمجان دون دفع أي مبالغ مالية.

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، أن المجموع الكلي للطلاب بنتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 140 درجة، مقسمة على المواد كالتالي «مادة اللغة العربية 40 درجة، مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة، مادة الرياضيات 30 درجة، مادة العلوم 20 درجة».