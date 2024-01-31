نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة القاهرة متاحة الآن..اعرف طريقة الحصول عليها

اعتمد محافظ القاهرة مساء أمس، نتيجة الشهادة الإعدادية لمختلف المدارس التابعة للمحافظة، وكشفت مصادر في مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة الآن، وهي متاحة من خلال الاتصال على رقم التليفون الأرضي رقم 09000100 والمحمول رقم 5757، من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي عبر رابط خصصته المديرية للحصول على نتائج الامتحانات، منوهة إلى أنه لاتوجد أي روابط بديلة عن الرابط المعلن عنه.

وأكدت المصادر، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ستكون متاحة لجميع الطلاب في المدارس المختلفة عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني رسيماً، ويمكن للطلاب الحصول عليها دون دفع أي مبالغ مالية.

ونوهت المصادر، إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية بمختلف المدارس صارت بصورة منتظمة وهادئة، دون رصد أي مشكلات بشانها حتى انتهائها.