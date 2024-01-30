نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية.. اعرف موعد الإعلان

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، الخاصة بالفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بعد ان أنهى الطلاب والطالبات امتحانات الترم الأول في 24 يناير الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الطلاب والطالبات يمكنهم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، من المدارس في الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن المديرية تعمل على إرسال نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية إلى المدارس التي تم اعتمادها من قبل محافظ الإقليم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

وأوضح «حسن»، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية سيكون فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد الخاص بأوراق إجابات الطلاب والطالبات، والتي يتم إجراؤها داخل المقار التي خصصتها المديرية، وهناك تعليمات مشددة بتحري الدقة وتحقيق مبدأ الشفافية والمساواة والرصد الخاص بالدرجات، ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية مع الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.