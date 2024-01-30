فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، وذلك بجميع المدارس والإدارات التعليمية بالشيخ زويد ورفح وبئر العبد والعريش ورمانة ووسط سيناء.

فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له اليوم، إنه بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ستكون جميع الإجراءات في مكان واحد بالمركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش، والذي سيتلقى الطلبات من الساعة الثامنة حتى الثالثة مساء.

وأكد أنه سيتم تلقي طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، من خلال اللجنة المشكلة بمقر المركز الخدمي للامتحانات بالعريش، في موعد غايته 15 يومًا فقط اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

إجراءات التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية

1- يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى مقر اللجنة بالمركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش، لكتابة الطلب ودفع الرسوم المقررة بواقع 35 جنيها عن كل مادة.

2- يتوجه ولي الأمر بأصل إيصال الدفع بالإضافة إلى الطلب وصورة بطاقة ولي الأمر إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية بالمركز الخدمي للامتحانات لتحديد جلسة الاطلاع .

3- يقوم الطالب وولي أمره بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ولا يجوز الحضور مع الطالب إلا ولي أمره فقط، أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت، وممنوع اصطحاب مدرس أثناء الاطلاع.

4- الاطلاع يكون على صورة كراسة الإجابة فقط وليس الأصل، ويتم تدوين الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

5- في حالة تعديل الدرجة فقط سيتم إخطار الطالب ويتم رد المبلغ للطالب عن طريق المعاون المالي بخزينة المديرية.