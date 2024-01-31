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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة

كتب:

بسمة عبدالستار
10:36 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
امتحانات- صورة أرشيفية

امتحانات- صورة أرشيفية

يرغب العديد من الطلاب في محافظة الجيزة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الجيزة، بعد الدخول على الموقع الخاص بالمديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة، بعد الدخول على الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/.

خطوات الحصول على النتيجة

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة عقب الدخول على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

الدخول على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية ويدخل رقم الجلوس الخاص به.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة، بعدها ستظهر نتيجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 2023/2024.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023-2024، وذلك بنسبة نجاح بلغت 80.87%.

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بقلم بسمة عبدالستار