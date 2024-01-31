أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة القاهرة، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ اللواء خالد عبدالعال.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة

ويُمكن للطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة، الدخول على الموقع الخاص بالمديرية عبر الرابط التالي: https://www.cairomoe.net/.

الحصول على النتيجة عبر التليفون الأرضي

كما يمكن أيضًا للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على رقم التليفون الأرضي التالي 09000100 ومن الهاتف المحمول رقم 5757، وذلك من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية أيضًا الحصول على النتيجة من خلال المدارس المختلفة دون دفع أي مبالغ مالية، وذلك بعد الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني بشكل رسمي.

وخلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية في المدارس المختلفة على مستوي محافظة القاهرة، لم يتم رصد أي مشاكل نهائيًا منذ البداية وحتى الانتهاء منها، بالإضافة إلى أن عملية التصحيح تمت بشكل يومي بعد انتهاء كل امتحانات بشكل دقيق.