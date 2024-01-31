«الآفات الزراعية»: متابعة دورية للتأكد من عدم وجود هجمات للجراد على المحاصيل

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن هناك متابعة دورية للتأكد من عدم وجود أي هجمات من الجراد، التي قد تؤثر على سلامة المحاصيل الغذائية.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، إن هناك عددًا من الأسراب الصغيرة التي توجد في الأودية، لأن هذا الوقت من العام هو موسم تكاثر الجراد، والأمر طبيعي تمامًا، ولا داعي للقلق.

الجراد لم يصل إلى الأراضي الزراعية

وأكد أن الجراد لم يصل إلى الأراضي الزراعية أو الريف المصري، ومن المتوقع ألا تحدث أي هجمة من هجمات الجراد على الأراضي الزراعية خلال هذا الموسم.

خطة متكاملة للتعامل مع أي هجمات محتملة من الجراد

وأوضح أن وزارة الزراعة تمتلك خطة متكاملة للتعامل مع أي هجمات محتملة من الجراد، إذ يجرى استخدام وسائل المكافحة التقليدية والحديثة، للتأكد من عدم انتشار هذه الهجمات داخل المناطق الزراعية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية إلى أن الوزارة تنشر التوعية بين المزارعين حول كيفية التعرف على الجراد وطرق مكافحته، وذلك للحد من انتشاره وحماية المحاصيل الزراعية.